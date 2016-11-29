"Безвиза" с ЕС до конца года не будет, механизм приостановления рассмотрят в январе

По данным служб ЕС, это может произойти 18 января 2017 года.

Как сообщается на сайте ЕП, на январской сессии евродепутаты планируют рассмотреть соответствующий регламент 2016/0142(COD) в первом чтении.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

Европейский Союз на уровне Комитета постоянных представителей стран - членов ЕС (COREPER) одобрил позицию Совета ЕС на межинституциональные переговоры относительно безвизового режима для Украины, согласившись с предложением Европейской комиссии предоставить такой режим.

Читайте такжеОбсуждение механизма приостановления "безвиза" в ЕС состоится 29 ноября - СМИ

Окончательное решение должно быть утверждено Европейским парламентом и Советом ЕС после проведения межинституциональных переговоров. Ранее президент Порошенко выражал надежду, что Украина получит решение об отмене виз до саммита Украина-ЕС 24 ноября. В то же время в ЕС заявили, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной возможно после утверждения в Евросоюзе механизма его приостановления.

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что считает возможным принять решение о введения Европейским Союзом безвизового режима для Украины до конца года. Ранее заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что Украина может получить "безвизовых" с ЕС уже в декабре.