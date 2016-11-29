"Безвиза" с ЕС до конца года не будет, механизм приостановления рассмотрят в январе
Официальный сайт Европейского парламента опубликовал предварительные даты рассмотрения механизма приостановления безвизового режима
По данным служб ЕС, это может произойти 18 января 2017 года.
Как сообщается на сайте ЕП, на январской сессии евродепутаты планируют рассмотреть соответствующий регламент 2016/0142(COD) в первом чтении.
Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.
Европейский Союз на уровне Комитета постоянных представителей стран - членов ЕС (COREPER) одобрил позицию Совета ЕС на межинституциональные переговоры относительно безвизового режима для Украины, согласившись с предложением Европейской комиссии предоставить такой режим.
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Окончательное решение должно быть утверждено Европейским парламентом и Советом ЕС после проведения межинституциональных переговоров. Ранее президент Порошенко выражал надежду, что Украина получит решение об отмене виз до саммита Украина-ЕС 24 ноября. В то же время в ЕС заявили, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной возможно после утверждения в Евросоюзе механизма его приостановления.
Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что считает возможным принять решение о введения Европейским Союзом безвизового режима для Украины до конца года. Ранее заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев заявил, что Украина может получить "безвизовых" с ЕС уже в декабре.