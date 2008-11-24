Качинский признал: я не слышал возле себя свиста пуль

Президент Польши Леха КАЧИНСКОГО беспокоят некоторые комментарии в Польше относительно вчерашнего инцидента с обстрелом президентского кортежа, в котором он ехал вместе с Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Варшаве.

Л.КАЧИНСКИЙ заявил, что не удивлен комментарием министра иностранных дел России Сергея ЛАВРОВА, который назвал вчерашний инцидент «грузинской провокацией». «Конечно, будут говорить, что это грузинская провокация», - сказал Л.КАЧИНСКИЙ.

Однако он отметил, что его больше беспокоят определенные комментарии в Польше. «(Комментарии) которые указывают на силу чего-то, что я бы назвал пророссийским лобби», - сказал Президент.

Л.КАЧИНСКИЙ выразил уверенность, что стреляли в президентский кортеж со стороны блокпоста, который контролируется российскими войсками, однако признал, что ни одна из пуль не пролетела возле президентов. «Я не слышал возле себя свиста пуль», - сказал глава Польского государства.

Он также добавил, что знал о существовании российского блокпоста в районе Ахалгори, который в действительности не должен там находиться.

«Я хотел увидеть этот блокпост и, честно говоря, не думал, что услышу выстрелы из автоматического оружия на расстоянии менее 25 метров от себя», - сказал Л.КАЧИНСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 23 ноября, кортеж, в котором находились президенты Грузии и Польши, был обстрелян вблизи Ахалгори, где находится российский блокпост. По утверждениям президентов, стрельба была открыта именно с этого блокпоста.

В то же время репортеры польского TVN24, сопровождавшие Л.КАЧИНСКОГО в поездке, считают, что этот инцидент был специально “срежиссирован” либо грузинской стороной, либо по договоренности с польской стороной.

Справка УНИАН. Оппозиционная правоцентристская партия “Право и справедливость” (PiS), одним из основателей которого является Лех КАЧИНСКИЙ, а действующим лидером является его родной брат Ярослав КАЧИНСКИЙ, неоднократно обвиняла польские медиа во главе с информационным телеканалом TVN24 в предвзятом отношении к своим политикам и необъективному освещении событий.

Конфликт между партией и телеканалом дошел даже до того, что PiS запретил однопартийцам принимать участие в программах TVN24.

Телевизионный канал новостей TVN24 входит в холдинг телеканала TVN, соучредителем которого в 1997 году стал один из самых богатых нынче поляков Мариуш ВАЛЬТЕР.