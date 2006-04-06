Бессмертный ждет проблем с Морозом

Подписание соглашения о создании парламентской коалиции состоится после приведения к присяге депутатов и формирования фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель совета партии «Народный Союза «Наша Украина» Роман БЕССМЕРТНЫЙ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Соглашение о создании коалиции будет состоять из трех частей: программа деятельности коалиции (она будет базироваться на программе Президента), организационной цели (как коалиция будет взаимодействовать с Президентом и оппозицией, как будут разрабатываться и приниматься решения по дискуссионным вопросам) и сфера ответственности», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Председатель совета НСНУ подчеркнул, что при обсуждении текста протокола о намерении участников коалиции демократических сил вопрос о личности премьер-министра не обсуждался, в том числе и кандидатура Юлии ТИМОШЕНКО.

«Соглашение – это не трудоустройство определенного политика. Мы убеждены в том, что сначала нужно отработать программу действий коалиции, ее регламент деятельности и только потом распределять сферы ответственности», - отметил он.

Р.БЕССМЕРТНЫЙ также сообщил, что подписанию соглашения о коалиции будет предшествовать подписание протокола о разногласиях участников коалиции по программным положениям. Среди наиболее вероятных разногласий он назвал вступление Украины в НАТО, внесение изменений в Конституцию, а также проведение аграрной реформы.

«Уже очевидно, что СПУ выступает против НАТО. Кроме того, возникает также вопрос, как осуществлять аграрную реформу, поскольку социалисты в предыдущих составах парламента всегда голосовали против продажи земли», - пояснил он.

Председатель совета партии особенно подчеркнул, что распределение должностей в правительстве будет осуществляться на основе договоренностей всех участников переговоров.

«Только после отработки программы все участники переговоров выработают принципы ответственности, на основе которых будут распределяться должности. Все это будет зависеть от того, как стороны договорятся. Но есть разногласия и по этому вопросу», - сказал Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Представитель блока «Наша Украина» выразил уверенность в успешности проведения переговоров о создании коалиции из политических сил помаранчевого лагеря.