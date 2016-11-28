Допрос Януковича будет обеспечен - советник Авакова

Об этом Варченко сообщил в эфире телеканала "112 Украина".

"Транспортировку (экс-"беркутовцев", – ред.) будут осуществлять соответствующие структуры, полиция будет обеспечивать общественный порядок. В прошлый раз у нас была ситуация, когда не имели права повторить очередную революцию во имя Януковича, и это не было допущено. Сегодня мы надеемся, что вариант найден, чтобы допросить, мягко говоря, "свидетеля", поскольку он должен быть обвиняемым. Допрос, думаю, будет обеспечен, в том числе соответствующими техническими средствами", – говорится в заявлении Варченко.

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"Сообщений на подобную тему (акции, – ред.) у меня нет. Вместе с тем мы не исключаем, что подобные меры могут быть", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 25 ноября в Святошинском суде Киева в режиме видеоконференции был запланирован допрос Виктора Януковича в деле 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

После начала заседания в суде объявили 20-минутный перерыв, поскольку подсудимых не доставили в суд: несколько десятков человек блокировали выезд экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО. После перерыва суд принял решение перенести допрос Януковича на 28 ноября.