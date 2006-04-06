Президент назвал цель №1
12:45, 06 апреля 2006Политика
614
Ющенко дал интервью журналистам в Мариинском дворце
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что создание парламентского большинства в отведенный законом срок сейчас является целью номер один.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам после завершения церемонии чествования паралимпийских чемпионов в Мариинском дворце в Киеве.
«Сегодня нам нужно все направить силы на то, чтобы как можно быстрее – в тот период, который отведен законодательством, страна получила парламент и большинство. Это цель номер один», - сказал В.ЮЩЕНКО.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter