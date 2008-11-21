Реконструкция Олимпийского обойдется Украине дороже элитного стадиона?

Бывший председатель Нацагентства Евгений ЧЕРВОНЕНКО убежден, что Национальное агентство по вопросам подготовки к Евро-2012 ликвидировали из-за его стремления ввести открытые и честные процедуры при проведении работ по подготовке к чемпионату и инициативы упростить разрешительные процедуры для инвесторов.

Об этом экс-председатель заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

“Агентство мешало требованиями соблюдения прозрачных тендерных процедур по объектам Евро-2012, потому что чиновники, вовлеченные в процесс подготовки, пытаются в обход конкурсов растащить государственные средства”, - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО.

По его словам, примером этого является определение генподрядчика по реконструкции НСК “Олимпийский”. “За реконструкцию старого стадиона, “Олимпийского”, из карманов украинских налогоплательщиков вынут денег больше, чем понадобится для строительства элитного нового стадиона вместе с парком в Донецке. Там запланировано израсходовать 1,2 миллиардов гривен, а в Киеве сумма внезапно возросла на 700 миллионов - до более чем 2 миллиардов”, - отметил он.

Кроме этого, Е.ЧЕРВОНЕНКО обратил внимание на инициативу Агентства относительно закона о “едином инвестиционном окне” и привлечении инвестиций, который, по его словам, “закончился резолюцией одного известного господина из Кабмина, где он написал “не годится. Нужно чтобы инвесторы шли в Минэкономики на рассмотрение целесообразна ли эта инвестиция в Украине”. “Понимаете, люди пришли со своими деньгами, а большой парень будет решать, позволяет он им вкладывать в эту страну, или нет”, - отметил экс-председатель.

“Политическая составляющая, как нам кажется, вторична у идеологов и руководителей процесса уничтожения Агентства... Мы мешали. На первый план здесь вышел абсолютно конкретный и прозрачный денежный интерес”, - подчеркнул Е.ЧЕРВОНЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Кабинет Министров на заседании 19 ноября принял решение о ликвидации Национального агентства по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года и о создании соответствующего Координационного бюро в составе Секретариата правительства.