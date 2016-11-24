Резолюция ООН по Крыму закладывает основы для деоккупации полуострова - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал во время совместной пресс-конференции с руководством Евросоюза в Брюсселе.

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«Я поблагодарил наших партнеров из ЕС за четкую позицию непризнания аннексии Российской Федерацией Крыма и города Севастополь», - заявил Порошенко.

«Спасибо за единодушную поддержку странами-членами ЕС проекта резолюции Генеральной ассамблеи ООН по ситуации с правами человека в Крыму. Таким образом мы постепенно закладываем фундамент деоккупации полуострова. Важное подтверждение нашей общей позиции в этом вопросе – отказ Евросоюза признавать незаконные выборы, которые оккупационные власти провели в Крыму, и введение санкций против так называемых «членов российской Думы, избранных в Крыму», - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября на заседании Третьего комитета Генеральной ассамблеи ООН, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана инициированная Украиной резолюция о нарушении прав человека в Крыму российской оккупационной властью. В поддержку резолюции выступили 73 государства, против голосовали 23, 76 воздержались.