Докладчик Европарламента по вопросу безвизового режима для Украины ожидает его голосования до конца года
Докладчик Европейского парламента по вопросу либерализации визового режима для Украины Мария Габриэль надеется, что ЕП проголосует по этому поводу до конца текущего года.
Такое мнение она высказала в комментарии собственному корреспонденту агентства УНИАН в Брюсселе.
«Принимая во внимание, что члены комитета LIBE (профильный комитет ЕП по вопросу либерализации визового режима) проголосовали мой доклад подавляющим большинством голосов, я ожидаю, что мы будем продвигаться вперед очень быстро, чтобы уже в ближайшее время достичь договоренностей и проголосовать на пленарном заседании до конца этого года. Я с нетерпением жду начала, чтобы межинституциональные переговоры начались как можно скорее», - отметила Габриэль.
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Вместе с тем, она напомнила, что принятие решения о либерализации визового режима связано с механизмом временного прекращения.
«Сейчас по поводу пересмотра этого механизма приостановления между Советом и Европейским парламентом ведутся переговоры. Мы надеемся, что участники переговоров очень скоро достигнут договоренности», - подчеркнула депутат Европарламента.
Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.
26 сентября комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.
При этом в Украине рассчитывают, что решение о безвизовом режиме будет принято независимо от того, когда в ЕС примут механизм возможного приостановления визовых режимов с третьими странами.