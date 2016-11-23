Докладчик Европарламента по вопросу безвизового режима для Украины ожидает его голосования до конца года

Такое мнение она высказала в комментарии собственному корреспонденту агентства УНИАН в Брюсселе.

«Принимая во внимание, что члены комитета LIBE (профильный комитет ЕП по вопросу либерализации визового режима) проголосовали мой доклад подавляющим большинством голосов, я ожидаю, что мы будем продвигаться вперед очень быстро, чтобы уже в ближайшее время достичь договоренностей и проголосовать на пленарном заседании до конца этого года. Я с нетерпением жду начала, чтобы межинституциональные переговоры начались как можно скорее», - отметила Габриэль.

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Вместе с тем, она напомнила, что принятие решения о либерализации визового режима связано с механизмом временного прекращения.

«Сейчас по поводу пересмотра этого механизма приостановления между Советом и Европейским парламентом ведутся переговоры. Мы надеемся, что участники переговоров очень скоро достигнут договоренности», - подчеркнула депутат Европарламента.

Как сообщал УНИАН, 20 апреля Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

26 сентября комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

При этом в Украине рассчитывают, что решение о безвизовом режиме будет принято независимо от того, когда в ЕС примут механизм возможного приостановления визовых режимов с третьими странами.