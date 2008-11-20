Суд запретил отмечать годовщину Помаранчевой революции на Майдане

Окружной административный суд Киева запретил двум общественным организациям отмечать 22 ноября на Майдане Незалежности в Киеве четвертую годовщину Помаранчевой революции в связи с проведением мероприятий, посвященных 75-й годовщине Голодомора.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении КГГА по вопросам внутренней политики.

Международная общественная организация “Реформация” обратилась к мэру Киева Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ за разрешением на установку концертной сцены на Майдане Незалежности 21-22 ноября для празднования Дня Свободы по случаю 4-й годовщины Помаранчевой революции.

Киевская городская общественная организация “Народная стража” также намеревалась провести собрание граждан на Майдане Незалежности по случаю Дня Свободы, а также празднование 120-й годовщины со дня рождения командующего Повстанческой армии Украины Нестора Махно.

Сегодня КГГА обратилась в Окружной административный суд Киева, который и принял решение о запрещении этим организациям проводить мероприятия согласно заявкам, поскольку они носили праздничный характер.