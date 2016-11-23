Скандальный украинский экс-нардеп Марков ударил польского журналиста на российском ток-шоу (видео)

Бывший народный депутат Игорь Марков, которого обвиняют в избиении митингующих в Одессе в 2007 году, подрался с польским журналистом Томашем Мацейчуком на одном из российских ток-шоу.

Так, Марков набросился на корреспондента, когда тот вступил в словесную перепалку с гостем программы. Экс-нардеп сначала начал требовать от поляка покинуть студию, а затем ударил иностранца по лицу.

Читайте такжеМинистр культуры заявил, что на востоке Украины "нет никакой генетики" - соцсети возмущены (видео)

После этого польский корреспондент покинул студию.

Этот выпуск программы так и не вышел в эфир, однако видео драки было опубликовано в сети.

В Украине Марков обвиняется по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса (хулиганство с причинением телесных повреждений) за избиение в Одессе в 2007 году участников митинга против установки памятника Екатерине II. В октябре 2013 года Печерский райсуд Киева арестовал Маркова на два месяца. 25 февраля 2014 г. Приморский районный суд Одессы изменил меру пресечения Маркову, выпустив его из Одесского СИЗО. Марков исчез из поля зрения правоохранителей 4 ноября 2014 г. В декабре 2014 года МВД Украины объявило его в розыск.

12 августа 2015 г. Маркова задержали в итальянском городе Сан-Ремо по требованию украинского бюро Интерпола. Через два дня местный суд его арестовал. Позже суд Генуи изменил Маркову меру пресечения, переведя его из тюрьмы под домашний арест по ношению электронного браслета.