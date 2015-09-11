Экс-депутат Марков рассказал, как заставил судью отпустить его из-под стражи в Украине

Об этом он рассказал в интервью Газете.Ru.

В частности, Марков отметил, что вышел на свободу, благодаря "вакханалии" в стране, которая тогда происходила.

"Меня выпустила не новая власть, а одесситы. Тогда просто мы воспользовались ситуацией, всеобщей вакханалией в стране. Полторы тысячи моих сторонников в Одессе зашли в суд, где, извините, прокурора несколько часов пописать не выпускали, и судью тоже, и только благодаря этому они подмахнули решение, которое позволило мне выйти на свободу и уехать из страны", - заявил Марков.

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Как сообщал УНИАН, в Украине Марков обвиняется по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса (хулиганство с причинением телесных повреждений) за избиение в Одессе в 2007 году участников митинга против установления памятника Екатерине II.

В октябре 2013 года Печерский райсуд Киева арестовал Маркова на два месяца.

25 февраля 2014 г. Приморский районный суд Одессы изменил меру пресечения Маркову, выпустив его из Одесского СИЗО.

Марков исчез из поля зрения правоохранителей 4 ноября 2014 г. В декабре 2014 года МВД Украины объявило его в розыск.

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12 августа 2015 г. Маркова задержали в итальянском городе Сан-Ремо на требование украинского бюро Интерпола. Через два дня местный суд его арестовал.

Позже суд Генуи изменил Маркову меру пресечения, переведя его из тюрьмы под домашний арест с ношением электронного браслета.