Порошенко объяснил, почему не ввел военное положение

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в своем выступлении на торжественном мероприятии по случаю Дня достоинства и свободы сегодня в Киеве.

"В условиях внешней агрессии я не уступил давлению и не пошел на введение военного положения. Такой шаг существенно усилил бы полномочия как верховного главнокомандующего", - заявил он.

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"Но я думал не о себе, а о стране, о необходимости сохранить и укрепить все то, что является признаком европейской культуры - систему сдержек и противовесов, политическую конкуренцию, права и свободы граждан, прежде всего свободу слова ", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, в начале августа секретарь СНБО Александр Турчинов рассказал о вероятности введения военного положения. "Дело в том, что военное положение не может вводиться по желанию политиков как некая политическая формула существования страны, нет. Военное положение может вводиться исключительно исходя из угроз безопасности страны и в случае наличия угроз нашему суверенитету, безопасности страны в целом, в первую очередь военных угроз. Безусловно, согласно Конституции, должно быть введено военное положение ", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября в Украине отмечают День достоинства и свободы.