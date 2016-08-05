Турчинов рассказал о вероятности введения военного положения

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

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"Дело в том, что военное положение не может вводиться по желанию политиков как некая политическая формула существования страны, нет. Военное положение может вводиться исключительно исходя из угроз безопасности страны и в случае наличия угрозы нашему суверенитету, безопасности страны в целом, в первую очередь военной угрозы. Безусловно, согласно Конституции, должно быть введено военное положение", - подчеркнул Турчинов.

Секретарь СНБО отметил, что существует два сценария в отношении будущих действий со стороны России против Украины. К первому сценарию относится возможность наступления российских войск вглубь страны, а ко второму - продолжение "гибридной" войны.

При этом Турчинов сказал, что не надо бояться возможности введения военного положения.

"И этого не надо пугаться, не надо паниковать, но в случае особенно реализации первого сценария, или серьезного обострения на восточном фронте, мы должны реагировать адекватно. И я еще раз подчеркиваю, это вводится не тогда когда кто-то желает или к какой-то дате, это вводится исключительно [из соображений] безопасности нашей страны", - подчеркнул Турчинов.