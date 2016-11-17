В Раде установили рекорд по кнопкодавству: депутат проголосовал сразу за 5-х коллег (фото, видео)
13:00, 17 ноября 2016Политика
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Во время голосования за проект Закона о предотвращении и противодействии домашнему насилию (№5294) депутат Антон Яценко из группы "Видродження" нажал кнопку на 5-и местах.
Антон Яценко / chesno.org
Об этом пишет на своем сайте общественное движение Честно.
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На видео видно, что за время голосования Яценко успел проголосовать за 5-х депутатов.
"Сейчас это наиболее дерзкое нарушение принципа личного голосования в Верховной Раде VIII созыва", - говорится в сообщении.
Как отмечается, для депутата Яценко это уже четвертый зафиксированный факт кнопкодавства.
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