В Раде установили рекорд по кнопкодавству: депутат проголосовал сразу за 5-х коллег (фото, видео)

Об этом пишет на своем сайте общественное движение Честно.

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На видео видно, что за время голосования Яценко успел проголосовать за 5-х депутатов.

"Сейчас это наиболее дерзкое нарушение принципа личного голосования в Верховной Раде VIII созыва", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для депутата Яценко это уже четвертый зафиксированный факт кнопкодавства.