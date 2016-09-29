"Взяли грех на душу": Ляшко признал, что его фракция "кнопкодавила" при увольнении судей

Об этом он сообщил в комментарии журналистам в кулуарах Рады, пишет 112.ua.

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"Да, это было, я беру на себя ответственность как лидер фракции. Это ситуация безысходности. У нас 20 депутатов, наша фракция единодушна в увольнении судей. Поэтому мы взяли на душу этот грех и кнопкодавили. Если сравнить грех оставления судей и грех кнопкодавства, то я лучше возьму грех кнопкодавства", - заявил Ляшко.

"Сегодняшние события в парламенте, когда с таким трудом были уволены судьи, показывают, что украинский парламент и коалиция абсолютно далеки от идеалов Майдана. Они забыли кровь, забыли слезы, забыли смерти, забыли всёе", - заявил глава РПЛ.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины уволила 29 из 33 предложенных к увольнению Высшим советом юстиции судей.