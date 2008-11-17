Яценюк предлагает каждый год делать «заначки на выборы»

Досрочные парламентские выборы могут состояться в том случае, если в проект государственного бюджета 2009 года (если такой будет вообще) внесут поправку об их финансировании.

Об этом сказал бывший Председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК в интервью журналу “Главред”.

По его словам, это было бы логично, поскольку “финансирование досрочных выборов нужно предусматривать, как это ни парадоксально, в каждом государственном бюджете, или отдельным специальным законом”. Он добавил, что “никак иначе нельзя реализовать конституционные полномочия Президента по досрочному прекращению полномочий Верховной Рады”.

В то же время, подчеркнул А.ЯЦЕНЮК, “я думаю, ни у кого нет сомнений, что это тот исключительный случай, когда указ (Президента о роспуске Верховной Рады) является абсолютно конституционным”.

Говоря о том, “что и кому приносят эти выборы”, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что “абсолютно понятно, что после выборов Партия регионов, плюс коммунисты, плюс Блок Литвина формируют большинство». «Может случиться, что после выборов демократические силы окончательно потеряют власть» - подчеркнул он.

На вопрос: «На выборы нужно идти, чтобы ТИМОШЕНКО не была премьером?», А.ЯЦЕНЮК ответил, что «парадокс заключается в том, что политические силы Украине борются с одним премьером из-за назначения другого и наоборот».

Бывший Председатель ВР считает, что «сегодня нет окончательного фаворита президентской кампании», а до президентских выборов «еще очень много времени». «Год в Украине – это много. Электоральные симпатии будут меняться. И это нужно также четко понять», - добавил А.ЯЦЕНЮК.