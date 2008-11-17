БЮТ выдвинул условия поддержки кандидата в спикеры

Фракция БЮТ считает, что новый председатель Верховной Рады может быть избран и без формирования коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам после совещания лидеров фракций и руководства ВР заявил лидер фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что фракция БЮТ требует, чтобы завтра на заседании ВР первым вопросом рассматривалось именно избрание спикера.

«Другие фракции в большей или меньшей мере настроены продолжать консультации», - сказал он. По его словам, это означает, что у организаторов отставки Арсения ЯЦЕНЮКА с должности главы ВР нет дальнейшего плана действий.

И.КИРИЛЕНКО отметил, что фракция БЮТ не собирается выдвигать свою кандидатуру на должность спикера и не «собирается путать кому-то карты».

При этом, по его словам, БЮТ поддержит ту кандидатуру, которая сядет за стол переговоров с фракциями и правительством и в дальнейшем поддержит усилия Кабинета Министров и Президента, направленные на преодоление последствий экономического кризиса.

«Может ли быть председатель Верховной Рады избран без коалиции? Может», - сказал И.КИРИЛЕНКО.

При этом он добавил, что идеальным вариантом было бы избрание председателя ВР от новой коалиции, но если этого нет, то пусть за его деятельность отвечает то большинство, которое образовалось в парламенте.