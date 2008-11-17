Ющенко тет-а-тет говорит с лидерами «ключевых политсил»

Сегодня Президент Виктор ЮЩЕНКО встречается с лидерами нескольких ведущих политических сил с целью обсуждения путей преодоления политического кризиса и возобновления полноценной работы Верховной Рады Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства со ссылкой на информацию пресс-секретаря Президента Ирину ВАННИКОВУ.

Президент обеспокоен, что ситуация в парламенте далека от стабильной, и депутаты не могут достичь компромисса по наиболее актуальным вопросам сегодняшнего дня, сказала пресс-секретарь главы государства.

«Президент неоднократно отмечал, что хочет видеть сильный и ответственный парламент, который мог бы эффективно работать в условиях нынешнего экономического и финансового кризиса, в частности, путем быстрого обновления пакета антикризисных мер», – сказала И.ВАННИКОВА, объясняя позицию Президента.

Пресс-секретарь отметила, что формат расширенных политических консультаций будет объявлен позже, после проведения первоочередных встреч с глазу на глаз с лидерами ключевых политических сил.