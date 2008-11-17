Ющенко уверяет, что Украина не станет слабым звеном

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что Украина не будет слабым звеном глобальной экономики.

Об этом говорится в его письме, обнародованном сегодня британской газетой Financial Times.

“Как Президент я могу заверить вас, что Украина не станет слабым звеном глобальной финансовой и экономической системы”, - пишет В.ЮЩЕНКО.

Он отмечает, что Украина, как и остальной мир, почувствовала на себе влияние глобального финансового кризиса, при этом особенно это влияние почувствовали на себе такие отрасли украинской экономики как банковское дело, металлургия и строительство. В то же время, заверил Президент, ситуация находится под контролем.

“По моей инициативе украинский парламент принял антикризисный закон, который, как ожидается, стабилизирует экономическую ситуацию в стране”, - пишет В.ЮЩЕНКО.

По его словам, сейчас для этого делаются много вещей: создается стабилизационный фонд, оказывается поддержка инфраструктурным и инвестиционным проектам, снижаются ставки кредитов для малого и среднего бизнеса, специальное внимание уделено фонду гарантирования депозитов.

В.ЮЩЕНКО отмечает, что Украина имеет достаточные золотовалютные резервы, а кредит Международного валютного фонда стал дополнительным стабилизирующим фактором для экономики, что, по его мнению, позволяет надеяться на новый приток инвестиционных ресурсов из-за границы.

“Как банкир и экономист я убежден, что Украина нейтрализует эти угрозы со временем. Как Президент я взял ситуацию под прямой персональный контроль. Один из главных принципов был вынудить правительство и политическую элиту отказаться от экономически вредных популистских социальных субсидий. Правительство сделало несколько ошибок, которые нужно исправить”, - пишет В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, кризис несет в себе угрозы для экономики страны, однако в то же время дает большие возможности для экономических реформ и новый шанс на существенное экономическое развитие.

“Эффективные шаги, предпринятые для смягчения последствий кризиса, могут сейчас стать новым стимулом для малого и среднего бизнеса”, - отмечает В.ЮЩЕНКО.

“Одобренная антикризисная программа будет стимулировать глубокие экономические и административные изменения в Украине”, - добавляет он.

В.ЮЩЕНКО также пишет, что кризис изменил политические приоритеты. Самыми главными стали экономическое лидерство, единство и профессионализм.

Президент также отметил, что Украина нуждается в решении ряда политических вопросов, в частности, жизнеспособности парламента. В этом плане, по словам В.ЮЩЕНКО, существуют две возможности: создание новой коалиции или новые выборы.

“Ответы на эти вопросы находятся в Конституции, и я жестко буду придерживаться каждой ее буквы”, - отмечает Президент Украины.

Он также отметил, что не видит оснований для пессимизма по поводу ситуации в Украине.