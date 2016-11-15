Трамп, Путин и медленные реформы подталкивают Украину к России - Bloomberg

21:32, 15 ноября 2016
Политика
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Украина находится на рубеже между российской властью и западным влиянием, и для нее перспектива потерять защиту дяди Сэма из-за нового президента США достаточно мрачная. Но более ощутимой потерей может стать "Дяди Джо".

Фото УНИАН

Об этом пишут Марк Чемпион и Дарина Краснолуцкая в статье "Трамп, Путин и медленные реформы подталкивают Украину к России", опубликованной на сайте Bloomberg.

Вице-президент США Джо Байден был очень важным человеком. Вместе с послами США и ЕС он уговаривал правительство в Киеве выполнять свои обязательства и проводить реформы в сфере экономики и борьбы с коррупцией, как предусмотрено в пакете финансовой помощи Международного валютного фонда. Программа МВФ – это основа всей иностранной помощи, от которой зависит Украина.

Новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность в январе, и приверженность Америки, вероятно, уменьшится. Пока неясно, признает ли он аннексию Крыма Россией в 2014 году и отменит ли санкции, но усилия США по интеграции Украины и ее экономики на Западе станут сопутствующим ущербом для любой попытки улучшения отношений  между США и Россией. В понедельник, в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, Трамп согласился нормализовать отношения и сотрудничать в борьбе с терроризмом.

Лучшее, что Украина может сейчас сделать – "провести реформы и стать самостоятельной", - сказал в интервью Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, который боролся и проиграл войну с Россией в 2008 году. В пятницу он учредил новое политическое движение на своей новой родине, призвав в стиле Трампа смести "коррумпированную элиту", которая управляет Украиной с момента обретения независимости в 1991 году.

REUTERS

Менее резкие западные сторонники Украины также считают, что победа Трампа повышает риски для правительства в Киеве. Оно должно наконец взять на себя ответственность за программу МВФ и удвоить усилия по созданию более сильной экономики и институтов.

"Это было первое, что пришло мне в голову, когда я увидел результаты" выборов в США, сказал Иван Миклош, бывший министр финансов Словакии, советник украинского правительства. "Они должны делать то, что нужно стране", а не только то, чего требуют западные покровители, сказал он в ресторане на улице Грушевского в Киеве, где по-прежнему можно увидеть десятки маленьких алтарей в память о протестующих, которых убили во время восстания на Майдане в 2014 году.

Задний ход

Печально, что Украина только начала двигаться в правильном направлении, хотя и слишком медленно, по мнению Миклоша. Теперь даже этот прогресс оказался под вопросом, в то время, когда он остается нестабильным, сказал он.

Такие настроения возникают на рынке облигаций, где украинский долг оставался прибыльным выбором большую часть этого года, когда валюта и инфляция стабилизировались, и рост вернулся к положительным показателям. Доходность трехлетних облигаций Украины выросла более чем на два процентных пункта после  голосования в США, когда инвесторы обратились в бегство.

Очевидно, что победа Трампа стала шоком для украинского правительства, которое ошиблось в расчетах. Чиновники, в том числе министр внутренних дел, поспешно удалили посты в Facebook, в которых они критиковали Трампа во время кампании.

REUTERS

Высокопоставленный украинский чиновник, который попросил не называть его имени из-за деликатности вопроса, сказал, что власти сейчас делают ставку на сильную поддержку среди республиканцев в Конгрессе, которые могли бы повлиять на Трампа.

"Толкнуть под автобус"

Это, вероятно, попытка выдать желаемое за действительное, сказал Ян Бреммер, президент Eurasia Group, нью-йоркской консалтинговой компании. Два с половиной года назад Россия начала секретную военную операцию для поддержки сепаратистов в восточной части Донбасса (Украина). Теперь интересами Украины могут пожертвовать, если новая администрация в Вашингтоне сделает приоритетом сотрудничество с Москвой.

"Трамп захочет расставить все точки над і, и весьма вероятно, что США под управлением Трампа попытаются быстро восстановить отношения с Россией, по Сирии, в частности", - сказал Бреммер. "Это словно толкнуть Украину под автобус".

Победа пророссийских лидеров на выборах в Молдове и Болгарии только усилила ощущение, что геополитический баланс смещается в пользу России, в результате чего Украина теряет поддержку.

У Саакашвили, похоже, наиболее пессимистичное мнение о планах Путина в отношении его бывших советских соседей. Саакашвили помог провести Революцию роз в Грузии, до столкновения с Путиным из-за сепаратистского региона Южной Осетии. Тем не менее, он тоже считает, что Украине стоит меньше полагаться на США, и вместо этого, сосредоточиться на модернизации постсоветской системы, которая сделала страну уязвимой для вторжений и дестабилизации.

Игорь Додон побеил на выборах в Молдове / wikipedia

"Люди сейчас очень напуганы", - сказал Саакашвили в интервью в центре Киева. "Они слишком привыкли рассчитывать на США".

Он привел пример с противотанковым оружием США старшего поколения, которое Украина тщетно пытается получить от Вашингтона. В стране есть более продвинутые модели, которые ее оборонные предприятия могли бы производить самостоятельно, но они слишком неэффективны и коррумпированы, чтобы осуществлять поставки, завил Саакашвили. Необходимы гораздо более радикальные реформы, но "это правительство их не осуществит", - сказал он.

В пятницу он призвал к проведению досрочных выборов и набросился на президента Петра Порошенко, который якобы защищает систему, основанную на коррупции. Саакашвили также показал видеоклип с Трампом, который хвалил его во время визита в Грузию, когда тот еще был президентом.

"Я должен быть очень жестким по отношению к ним", - сказал Саакашвили, который ушел в отставку с поста губернатора Украины Одесской области всего неделю назад, и теперь претендует на пост премьер-министра. "Немного похоже на Трампа", - добавил он, смеясь.

Порошенко отрицает обвинения в том, что он не хочет проводить реформы. Проблема в том, что опросы общественного мнения показывают, что сегодняшнее голосование создало бы парламент, гораздо менее ориентированный на реформы, чем нынешний. По мнению аналитиков, у Саакашвили мало шансов победить на выборах.

Однако, призыв бывшего президента Грузии к борьбе с коррупцией вызвал резонанс. За несколько дней до разочарования на выборах в США, в Киеве говорили о собственной драме в стиле реалити-шоу: принудительные публичные декларации государственных служащих страны, где они указали богатства, которые им каким-то образом удалось накопить на зарплату в несколько сотен долларов в месяц.

Билет в космос

Любую обеспокоенность по поводу предстоящих выборов в США заглушило возмущение из-за миллионов долларов наличными и ценностей, которые задекларировали законодатели – они варьировались от коллекции японских кукол нэцкэ стоимостью $ 6,4 млн до билета на полет в космос с Virgin Galactic.

фото УНИАН

МВФ, который сделал декларации обязательным условием для получения дополнительной помощи, приветствовал их как прогресс. Он также сказал, что ожидает судебных разбирательств.

Айварас Абромавичус, бывший министр экономики, который ушел в отставку в начале этого года, сказал, что он часто использовал посольство США как рупор. Прежде чем отправлять указы украинским бюрократам, он показывал их американским чиновникам. Так он боролся с требованиями ослабить их, заявляя, что они уже были одобрены "нашими партнерами", - сказал он.

Без "Дяди Джо'' и приверженности США, это вряд ли будет возможно. Те же чиновники теперь должны будут взять на себя ответственность за политически непопулярные реформы МВФ и реализовать их, начиная с себя. И это накануне подготовки к выборам, запланированным на 2019 год.

"Учитывая послужной список некоторых людей у власти, сложно поверить, что им удастся легко изменить свой образ мышления", - сказал Абромавичус.

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