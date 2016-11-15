Трамп, Путин и медленные реформы подталкивают Украину к России - Bloomberg

Об этом пишут Марк Чемпион и Дарина Краснолуцкая в статье "Трамп, Путин и медленные реформы подталкивают Украину к России", опубликованной на сайте Bloomberg.

Вице-президент США Джо Байден был очень важным человеком. Вместе с послами США и ЕС он уговаривал правительство в Киеве выполнять свои обязательства и проводить реформы в сфере экономики и борьбы с коррупцией, как предусмотрено в пакете финансовой помощи Международного валютного фонда. Программа МВФ – это основа всей иностранной помощи, от которой зависит Украина.

Новоизбранный президент Дональд Трамп вступит в должность в январе, и приверженность Америки, вероятно, уменьшится. Пока неясно, признает ли он аннексию Крыма Россией в 2014 году и отменит ли санкции, но усилия США по интеграции Украины и ее экономики на Западе станут сопутствующим ущербом для любой попытки улучшения отношений между США и Россией. В понедельник, в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, Трамп согласился нормализовать отношения и сотрудничать в борьбе с терроризмом.

Лучшее, что Украина может сейчас сделать – "провести реформы и стать самостоятельной", - сказал в интервью Михаил Саакашвили, экс-президент Грузии, который боролся и проиграл войну с Россией в 2008 году. В пятницу он учредил новое политическое движение на своей новой родине, призвав в стиле Трампа смести "коррумпированную элиту", которая управляет Украиной с момента обретения независимости в 1991 году.

Менее резкие западные сторонники Украины также считают, что победа Трампа повышает риски для правительства в Киеве. Оно должно наконец взять на себя ответственность за программу МВФ и удвоить усилия по созданию более сильной экономики и институтов.

"Это было первое, что пришло мне в голову, когда я увидел результаты" выборов в США, сказал Иван Миклош, бывший министр финансов Словакии, советник украинского правительства. "Они должны делать то, что нужно стране", а не только то, чего требуют западные покровители, сказал он в ресторане на улице Грушевского в Киеве, где по-прежнему можно увидеть десятки маленьких алтарей в память о протестующих, которых убили во время восстания на Майдане в 2014 году.

Задний ход

Печально, что Украина только начала двигаться в правильном направлении, хотя и слишком медленно, по мнению Миклоша. Теперь даже этот прогресс оказался под вопросом, в то время, когда он остается нестабильным, сказал он.

Такие настроения возникают на рынке облигаций, где украинский долг оставался прибыльным выбором большую часть этого года, когда валюта и инфляция стабилизировались, и рост вернулся к положительным показателям. Доходность трехлетних облигаций Украины выросла более чем на два процентных пункта после голосования в США, когда инвесторы обратились в бегство.

Очевидно, что победа Трампа стала шоком для украинского правительства, которое ошиблось в расчетах. Чиновники, в том числе министр внутренних дел, поспешно удалили посты в Facebook, в которых они критиковали Трампа во время кампании.

Высокопоставленный украинский чиновник, который попросил не называть его имени из-за деликатности вопроса, сказал, что власти сейчас делают ставку на сильную поддержку среди республиканцев в Конгрессе, которые могли бы повлиять на Трампа.

"Толкнуть под автобус"

Это, вероятно, попытка выдать желаемое за действительное, сказал Ян Бреммер, президент Eurasia Group, нью-йоркской консалтинговой компании. Два с половиной года назад Россия начала секретную военную операцию для поддержки сепаратистов в восточной части Донбасса (Украина). Теперь интересами Украины могут пожертвовать, если новая администрация в Вашингтоне сделает приоритетом сотрудничество с Москвой.

"Трамп захочет расставить все точки над і, и весьма вероятно, что США под управлением Трампа попытаются быстро восстановить отношения с Россией, по Сирии, в частности", - сказал Бреммер. "Это словно толкнуть Украину под автобус".

Победа пророссийских лидеров на выборах в Молдове и Болгарии только усилила ощущение, что геополитический баланс смещается в пользу России, в результате чего Украина теряет поддержку.

У Саакашвили, похоже, наиболее пессимистичное мнение о планах Путина в отношении его бывших советских соседей. Саакашвили помог провести Революцию роз в Грузии, до столкновения с Путиным из-за сепаратистского региона Южной Осетии. Тем не менее, он тоже считает, что Украине стоит меньше полагаться на США, и вместо этого, сосредоточиться на модернизации постсоветской системы, которая сделала страну уязвимой для вторжений и дестабилизации.

"Люди сейчас очень напуганы", - сказал Саакашвили в интервью в центре Киева. "Они слишком привыкли рассчитывать на США".

Он привел пример с противотанковым оружием США старшего поколения, которое Украина тщетно пытается получить от Вашингтона. В стране есть более продвинутые модели, которые ее оборонные предприятия могли бы производить самостоятельно, но они слишком неэффективны и коррумпированы, чтобы осуществлять поставки, завил Саакашвили. Необходимы гораздо более радикальные реформы, но "это правительство их не осуществит", - сказал он.

В пятницу он призвал к проведению досрочных выборов и набросился на президента Петра Порошенко, который якобы защищает систему, основанную на коррупции. Саакашвили также показал видеоклип с Трампом, который хвалил его во время визита в Грузию, когда тот еще был президентом.

"Я должен быть очень жестким по отношению к ним", - сказал Саакашвили, который ушел в отставку с поста губернатора Украины Одесской области всего неделю назад, и теперь претендует на пост премьер-министра. "Немного похоже на Трампа", - добавил он, смеясь.

Порошенко отрицает обвинения в том, что он не хочет проводить реформы. Проблема в том, что опросы общественного мнения показывают, что сегодняшнее голосование создало бы парламент, гораздо менее ориентированный на реформы, чем нынешний. По мнению аналитиков, у Саакашвили мало шансов победить на выборах.

Однако, призыв бывшего президента Грузии к борьбе с коррупцией вызвал резонанс. За несколько дней до разочарования на выборах в США, в Киеве говорили о собственной драме в стиле реалити-шоу: принудительные публичные декларации государственных служащих страны, где они указали богатства, которые им каким-то образом удалось накопить на зарплату в несколько сотен долларов в месяц.

Билет в космос

Любую обеспокоенность по поводу предстоящих выборов в США заглушило возмущение из-за миллионов долларов наличными и ценностей, которые задекларировали законодатели – они варьировались от коллекции японских кукол нэцкэ стоимостью $ 6,4 млн до билета на полет в космос с Virgin Galactic.

МВФ, который сделал декларации обязательным условием для получения дополнительной помощи, приветствовал их как прогресс. Он также сказал, что ожидает судебных разбирательств.

Айварас Абромавичус, бывший министр экономики, который ушел в отставку в начале этого года, сказал, что он часто использовал посольство США как рупор. Прежде чем отправлять указы украинским бюрократам, он показывал их американским чиновникам. Так он боролся с требованиями ослабить их, заявляя, что они уже были одобрены "нашими партнерами", - сказал он.

Без "Дяди Джо'' и приверженности США, это вряд ли будет возможно. Те же чиновники теперь должны будут взять на себя ответственность за политически непопулярные реформы МВФ и реализовать их, начиная с себя. И это накануне подготовки к выборам, запланированным на 2019 год.

"Учитывая послужной список некоторых людей у власти, сложно поверить, что им удастся легко изменить свой образ мышления", - сказал Абромавичус.