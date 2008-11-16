Балога объяснил, зачем ЕЦ скинул Яценюка

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА заявляет, что часть фракции «Наша Украина - Народная самооборона» дала согласие на освобождение Арсения ЯЦЕНЮКА от должности главы Верховной Рады для стабилизации ситуации в парламенте.

Об этом В. БАЛОГА заявил в эфире телеканала «Интер» в воскресенье.

Он отметил, что «А.ЯЦЕНЮК является его товарищем», с которым он работал в Секретариате и с которым «есть о чем вспомнить». «Но в политике каждый должен думать о том, что ты есть стабильность и покой в обществе», -- сказал руководитель Секретариата.

В.БАЛОГА напомнил, что согласно коалиционному договору, А.ЯЦЕНЮК как председатель ВР, и Юлия ТИМОШЕНКО как премьер-министр, в случае раскола коалиции, должны подать в отставку. «Арсений Петрович (ЯЦЕНЮК – УНИАН) это сделал. Поэтому мы считаем, чтобы разрядить ситуацию и чтобы дать всем политическим силам, представленным в парламенте, думать о разных форматах коалиции, нужно было проголосовать за то заявление, которое Арсений Петрович написал», - сказал В.БАЛОГА.

При этом он отметил, что на месте А.ЯЦЕНЮКА поставил бы вопрос об отставке в тот же день, когда написал соответствующее заявление.

Комментируя, почему депутаты от БЮТ делали все, чтобы не допустить отставки А.ЯЦЕНЮКА, В.БАЛОГА сказал: «Нужно честно на это ответить – принимая отставку Арсения Петровича, БЮТ понял, что будет стоять вопрос о новых выборах, это однозначно, или о переформатировании коалиции в действующем парламенте».

Как подчеркнул руководитель Секретариата, «ни одно, ни другое для БЮТ не выгодно, и поэтому было такое сопротивление».