Минобороны: Спецслужбы РФ активизировали попытки деморализовать украинских бойцов в зоне АТО

Об этом УНИАН сообщили в Управлении коммуникаций и прессы Министерства обороны Украины.

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«Военнослужащим Вооруженных сил и других военных формирований, которые выполняют задачи в районе проведения антитеррористической операции, с неизвестных номеров приходят короткие сообщения с призывами не выполнять свой воинский долг. Подобные СМС-сообщения приходят и семьям военнослужащих», - говорится в сообщении.

Указанная активность спецслужб России совпадает с началом реализации плана Кремля в отношении мер дестабилизации ситуации в Украине, добавили в Минобороны.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября в СБУ заявили, что Кремль разработал план дестабилизации ситуации в Украине, чтобы добиться досрочных выборов и изменения внешнеполитического курса страны.

По данным СБУ, активные действия должны начаться 15 ноября на акции протеста банковских вкладчиков. С 17 ноября акцент протестных акций планируется сместить на повышение тарифов. Так называемый протест должен перерасти в блокирование правительственных структур и сопровождаться расширением требований к власти. При этом, по данным СБУ и Службы внешней разведки, российские «сценаристы» планируют массовые беспорядки.