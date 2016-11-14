Полиция: в массовых акциях в Киеве примут участие от 5 до 50 тысяч человек (видео)

Об этом заявил сегодня на брифинге начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, сообщили УНИАН в отделе коммуникации столичной полиции.

Он отметил, что в настоящее время есть около 10-ти заявок на проведение акций, участие в которых, по разным оценкам, будут брать от 5-ти до 50-ти тысяч граждан. Итак, в связи с возможной террористической угрозой полиция Киева переходит на усиленный вариант несения службы.

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«Обеспечивать правопорядок в эти дни будут около 5000 правоохранителей, в том числе представители Национальной гвардии и дополнительные силы. Мы анализируем оперативную информацию, имеем тревожные звонки относительно попыток дестабилизации ситуации в государстве и возможных террористических актов. В соцсетях есть немало призывов относительно набора так называемой «массовки» на запланированные акции, за день работы на которых предлагают от 70-ти до 150-ти гривен. Поэтому мы призываем не поддаваться на провокации политических сил и общественных организаций, которые постараются использовать граждан для воплощения своих коварных планов», - подчеркнул Крищенко.

По его словам, чтобы избежать провокаций, столичная полиция будет проводить превентивные меры. В частности, утром во вторник перекроют улицу Крещатик и Институтскую частично, поэтому движение транспорта будет ограничено. Правоохранители установят металлоискатели, проводить поверхностный осмотр и проверку документов и вещей граждан. Кроме того, будут задействованы группы взрывотехников и кинологов, сообщил Крищенко.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября в СБУ заявили, что Кремль разработал план дестабилизации ситуации в Украине, чтобы добиться досрочных выборов и изменения внешнеполитического курса страны.

По данным СБУ, активные действия должны начаться 15 ноября на акции протеста банковских вкладчиков. С 17 ноября акцент протестных акций планируется сместить на повышение тарифов. Так называемый протест должен перерасти в блокирование правительственных структур и сопровождаться расширением требований к власти. При этом, по данным СБУ и Службы внешней разведки, российские «сценаристы» планируют массовые беспорядки.