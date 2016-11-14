Деканоидзе не видит в своем преемнике "политической независимости"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге в Киеве после своего заявления об отставке.

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“Избирать новых кандидатов - это не моя прерогатива. Не вижу, что Вадим Троян политически независимый человек, поэтому я лично, как Хатия Деканоидзе, гражданка Украины, не вижу его новым председателем. Это мое мнение”, - сказала она, отметив, что, по ее убеждению, конкурс на должность руководителя Нацполиции должен проходить прозрачно и открыто.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 ноября, Деканоидзе заявила, что подала в отставку с должности начальника Национальной полиции Украины. Она состояла в этой должности с 4 ноября 2015 года.

Впоследствии министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что обязанности начальника Нацполиции будет исполнять первый заместитель начальника Национальной полиции Украины – начальник уголовной полиции Троян.