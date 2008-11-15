Кредит МВФ грозит вылиться лишь в больную «печень» власти - эксперт

При отсутствии системных реформ кредит Международного валютного фонда может оказать негативное влияние на украинскую экономику.

Такое мнение высказал председатель правления «Укргазбанка» Вадим ЛЯШКО в интервью еженедельнику «Зеркало недели» (№ 43 (722) от 15-21 ноября 2008 года).

По его словам, кредит МВФ необходим, чтобы обеспечить убедительную и надежную позицию Национального банка Украины для сохранения устойчивости и курсовой стабильности гривны, однако при отсутствии системных реформ такой допинг может оказать негативное влияние на экономику.

«Кредит МВФ — это анаболик для власти. Как медицинский анаболик создает и стимулирует, точно так же и этот анаболик может обеспечить создание и совершенствование системы экономики и управления», - считает В.ЛЯШКО.

«Если мы ничего не сделаем для того, чтобы совершенствоваться, если мы не начнем «тягать железо», если мы не начнем системные реформы, если не обновим государственный менеджмент, не реформируем регуляторную, фискальную, инвестиционную и т.д. политики — ничего не будет. Мы получим только больную «печень», как это бывает с теми, кто злоупотребляет анаболиками, и больше ничего», - убежден банкир.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита в объеме 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, пострадавшей в результате мирового финансового кризиса. Программа рассчитана на два года.