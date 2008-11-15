УНП не нравится парламент без головы

«Консолидацию политических сил перед угрозой, которая может снести с политической арены всех действующих персонажей» считает единственно возможным выходом из ситуации, которая сложилась после отставки председателя Верховной Рады Украины, Украинская народная партия. Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении о политической ситуации в Украине, принятом Центральным проводом УНП.

УНП осудила действия политических сил, представители которых в парламенте проголосовали за отставку председателя Верховной Рады Украины Арсения ЯЦЕНЮКА. В УНП убеждены, что „обезглавливание” и без того недееспособного парламента окончательно парализует его роботу, дискредитирует высший законодательный орган власти как таковой”, и выражают сожаление по поводу того, что “отставка председателя Верховной Рады Украины состоялась, в том числе, за счет голосов отдельных народных депутатов Украины, входящих во фракцию "Наша Украина – Народная самооборона".

В заявлении отмечается, что «очередное обострение политического противостояния происходит в условиях мирового финансового кризиса, который все серьезнее отражается на экономике Украины», между тем «политическая и экономическая нестабильность провоцирует сепаратистские движения», в частности, так называемое русинское движение на Закарпатье.

В этих условиях, по мнению УНП, «все усилия украинской власти должны быть направлены на принятие безотлагательных антикризисных мер, а не на борьбу за нынешние и будущие властные кресла».

«Ввиду того, что сегодняшний политический и экономический кризис в Украине спровоцирован, в значительной степени, личностным фактором – персональным противостоянием первых лиц государства, одним из важных стабилизирующих факторов сегодняшней украинской политики должен стать публичный отказ лидеров партий, которые будут формировать парламентскую коалицию, от должности премьер-министра в новом правительстве», - отмечено в документе.

«По нашему убеждению, новое правительство должно быть сугубо профессиональным, работать исключительно на стабилизацию экономической ситуации и недопущение ухудшения жизненного уровня украинского народа», - говорится в заявлении УНП.