Украина и Россия должны согласованно действовать в условиях кризиса - Путин

Премьер-министр России Владимир ПУТИН убежден, что Украина и Россия должны согласованно действовать в условиях влияния мирового финансового кризиса, поскольку степень кооперации предприятий из двух стран достаточно велика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ПУТИН заявил сегодня в ходе встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

Он подчеркнул, что очень рад, что ему удалось встретиться сегодня со своим коллегой из Украины и обсудить двухсторонние экономические отношения в сегодняшних условиях влияния кризиса.

“Заканчивается год, и все мы живем в непростых условиях, связанных с мировым финансовым кризисом. Многие наши предприятия в прямом смысле этого слова друг от друга зависят, глубина и степень кооперации очень большая и в сегодняшних условиях, конечно, как никогда нам нужны согласованные действия”, - заявил В.ПУТИН, подчеркнув, что у него вместе с премьер-министром Украины есть достаточно тем для разговора. В частности, это и энергетическая сфера, а также сотрудничество в области высоких технологий.

В свою очередь, Ю.ТИМОШЕНКО также позитивно оценила возможность обсудить на сегодняшнем заседании совета глав правительств СНГ экономические вопросы, вызывающие трудности в связи с влиянием мирового финансового кризиса, а также поделиться опытом по противодействию негативным влияниям кризиса.

“Я думаю, что сегодня обмен этим опытом, результатами, которые получены вследствие определенных действий правительств, это было важно, потому что каждый из нас вынес из этой встречи свои рецепты по борьбе с мировым финансовым кризисом на территории своих стран”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнув, что опыт России в этом направлении очень интересен. Опыт работы России, в частности, в банковском секторе для Украины очень интересен.

“Я думаю, что мы в Украине будем этот опыт обязательно применять”, - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.