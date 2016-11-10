В МВФ назвали прогрессом е-декларирование в Украине, напомнив о следующих шагах в борьбе с коррупцией

Об этом заявил директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

«Е-декларирование активов высокопоставленных чиновников - это прогресс, но Украина должна сделать следующие решительные шаги в борьбе с коррупцией, включая функционирование в полном объеме новых антикоррупционных институтов и доведения дел до суда», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение.

Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.

Ранее в НАЗК заявили, что МВФ пообещал оказать всестороннюю помощь при проверке имущественных и финансовых активов украинских декларантов за пределами страны.