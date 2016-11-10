В НАПК заявили о подаче более 20 тысяч откорректированных е-деклараций

Об этом говорится в сообщении на сайте НАЗК.

«По состоянию на 10 ноября 2016 года было подано 20 155 исправленных деклараций. В настоящее время в реестре уже есть 131164 электронные документы, из которых 105833 - это ежегодные декларации государственных служащих за 2015 год. По предварительным результатам анализа первого этапа декларирования и деятельности НАПК, в этот период работы выявлен ряд проблем, требующих решения путем внесения соответствующих изменений в законодательство», - заявил Радецкий.

Также в НАПК разъяснили, что больше всего электронных деклараций подали служащие категории А и Б. В частности, таких деклараций подано 64826. Количество документов от следователей составляет 10947, от работников прокуратуры - 10159, от судей - 6996. От представителей местного самоуправления поступило 893 документа, от народных депутатов - 415, от представителей правительства - 78.

Читайте такжеНовый руководитель одесской полиции приобретал квартиры за бесценок - е-декларация

Об изменениях в имущественном состоянии подано 1134 деклараций, и 1026 поступило от кандидатов на должность.

В агентстве напомнили, что несвоевременно за 2015 год подали ежегодные декларации 9 народных депутатов: Юрий-Богдан Шухевич, Александр Дубинин, Константин Ищейкин, Игорь Шкиря, Ирина Костанкевич, Олег Дмитренко, Анатолий Гиршфельд, Александр Супруненко и Вячеслав Богуслаев.

При этом, по состоянию на 8 ноября в Едином государственном реестре деклараций лиц отсутствовали ежегодные декларации 2015 года еще трех народных депутатов: Марии Матиос, Александра Онищенко и Сергея Клюева.