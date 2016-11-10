Луценко взялся за политических "тяжеловесов", поэтому информатаки на его команду усилятся – политолог

Об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя итоги шести месяцев работы Генерального прокурора.

По словам Фесенко, активность Луценко на посту обусловлена его прагматическими политическими планами.

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«Сейчас ему очень важно показать результат реформы прокуратуры и борьбу с олигархами и значимыми политическими фигурами -»тяжеловесами». Дела Онищенко, Новинского и Януковича очень важны для генпрокурора. В том числе и из-за этих дел на Луценко и его замов осуществляется ряд информационных атак», – сказал Владимир Фесенко.

По словам политолога, основная заказная критика сегодня в сторону работы Генеральной прокуратуры касается заместителей Луценко, которые испытывают от этого большого давления. Фесенко добавляет, что именно заместители являются оружием Луценко, приближая главу ГПУ к новым политическим горизонтам.

«Юрий Луценко очень осторожно и тщательно относится к подбору кадров. Ведь, учитывая, что на кон выставлено его политическое будущее, любой скандал по поводу ближайшего окружения сразу ударит по его рейтингу. Чем лучше работают «комиссары Каттани», тем сильнее их пытаются дискредитировать. Еще одной причиной усиления критики команды Луценко являются дела одиозных политиков, которыми они занимают», – прокомментировал Фесенко.

Он также отметил, что сейчас особенно заметно, как накатывают информационные волны на Бедриковского, а также на Грищенко, Шкутяка и Жербицкого. Соответственно, это сигнал для Луценко: расследование по части дел точно осуществляется в правильном русле.

Однако несмотря на попытки дискредитировать команду, Луценко «гнет» свою линию, говорится в комментарии политолога.