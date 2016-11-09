Меркель передали новую видеопрезентацию о российских войсках на Донбассе

Об этом депутат сообщила на своей странице в Facebook.

«Я передала новую видеопрезентацию об участии российских регулярных войск на Донбассе с идентификацией подразделений, специально подготовленную международным волонтерским разведывательным сообществом InformNapalm», - отметила она.

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«Ангела Меркель заверила, что понимает драматичность ситуации на Востоке Украины и выразила готовность и в дальнейшем поддерживать наше государство, хотя, по ее словам, это делать достаточно сложно», – добавила Фриз.

Депутат поблагодарила канцлера «за усилия и настойчивость в вопросе защиты территориальной целостности Украине и прекращении внешней агрессии».