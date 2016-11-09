США в декабре продлят действие санкций против России – посол

С таким заявлением выступила посол США в Украине Мари Йованович, сообщают в пресс-службе главы Украинского государства.

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«Петр Порошенко поблагодарил Посла США за заявление по поводу того, что санкции против России будут продлены в декабре, а новая американская Администрация останется надежным партнером в борьбе за демократию», - говорится в сообщении.

Напомним, 1 сентября США дополнили списки физических и юридических лиц, на которых наложены санкции за причастность к российской агрессии и оккупации украинских территорий. В список также попали компании, работающие во временно оккупированном Крыму.

Соединенные Штаты Америки в связи с дестабилизацией ситуации в Украине и агрессией России ввели против РФ несколько пакетов санкций, преимущественно против российских физических и юридических лиц, но также против лиц и институтов из рядов донбасских и крымских сепаратистов и представителей бывшего руководства Украины. Подобные меры скоординировано ввели также Европейский Союз, страны-члены «Большой семерки» и еще некоторые государства.