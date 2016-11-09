Клинтон опережает Трампа по числу голосов избирателей – СМИ

Хиллари Клинтон на выборах президента США опережает Дональда Трампа по числу поданных голосов избирателей. Об этом со ссылкой на The NYT пишет "Медуза".

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Сообщается, что за Клинтон проголосовали, по последним данным, более 59 миллионов американцев, за Трампа — на 100 тысяч меньше.

При этом Трамп сохраняет лидерство по количеству выборщиков, так как все выборщики в большинстве штатов достаются победителю. Трамп уже собрал 279 голосов выборщиков при необходимых 270, Клинтон — 218 голосов.

Ранее Клинтон уже признала поражение на выборах президента США.