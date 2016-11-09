Клинтон опережает Трампа по числу голосов избирателей – СМИ
14:23, 09 ноября 2016Мир
8424 0
За кандидата от демократов проголосовали на 100 тысяч человек больше.
Хиллари Клинтон и Дональд Трамп / REUTERS
Хиллари Клинтон на выборах президента США опережает Дональда Трампа по числу поданных голосов избирателей. Об этом со ссылкой на The NYT пишет "Медуза".
Читайте такжеОбама невовремя позвонил Трампу после выборов - NВC
Сообщается, что за Клинтон проголосовали, по последним данным, более 59 миллионов американцев, за Трампа — на 100 тысяч меньше.
При этом Трамп сохраняет лидерство по количеству выборщиков, так как все выборщики в большинстве штатов достаются победителю. Трамп уже собрал 279 голосов выборщиков при необходимых 270, Клинтон — 218 голосов.
Ранее Клинтон уже признала поражение на выборах президента США.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter