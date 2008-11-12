Ющенко просил Яценюка «ставить все, что они хотят, не искушать судьбу»

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет освобождение Арсения ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента решением, направленным против стабилизации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал журналистам сегодня в Киеве.

«Это решение, сделанное в парламенте, - это решение против стабилизации», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент отметил, что доверяет А.ЯЦЕНЮКУ. «Я его рекомендовал, я убежден, что в этом не ошибся», - сказал В.ЮЩЕНКО.

По словам Президента, когда вчера ему стало известно, что поставлен вопрос об отставке председателя ВР, он несколько раз говорил с А.ЯЦЕНЮКОМ, Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, Владимиром ЛИТВИНЫМ и еще с десятком лиц, «чтобы этот вопрос не стоял в парламенте».

В.ЮЩЕНКО сказал, что в ответ он услышал десяток версий почему это должно быть, в частности позиция ПР была такой, что предложение большинства народных депутатов должно быть вынесено на голосование.

По словам Президента, параллельно с этим он призвал А.ЯЦЕНЮКА: «Арсений Петрович, поставь все, что они хотят, не искушай судьбы».

В.ЮЩЕНКО рассказал, что ему пообещали, что будут проведены консультации и относительно повестки дня не будет расхождений. Президент добавил, что сегодня еще не выяснял, почему таких консультаций не было. Он рассказал, что говорил с В.ЛИТВИНЫМ «как важно удержать порядок в Верховной Раде, вести себя корректно, никого не трогать».

В.ЮЩЕНКО отметил, что сейчас вопрос председателя ВР не является вопросом номер один, «сейчас вопрос председателя ВР – это технический вопрос». Президент в который раз подчеркнул, что основное - это иметь работающий парламент и то, что произошло в парламенте, – «это не вклад в стабилизацию ситуации в парламенте, это неадекватная реакция на процесс». «Убежден, что парламенту сегодня не тем надо заниматься. Вопрос номер один – иметь работающий парламент. Если этого не удается сделать, если коалиция не может найти решения в этом формате политических сил, нам надо дальше идти и двигаться, как того требует Конституция», - сказал Президент.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 ноября, ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось с помощью системы «Рада», а не тайным голосованием бюллетенями, как это предусмотрено Регламентом.