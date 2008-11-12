Ющенко знает, что выведет из кризиса Россию и Украину

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает использовать принцип «разрешенного протекционизма» в качестве антикризисной экономической меры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, выступая сегодня на общенациональном антикризисном совещании, Президент отметил, что украинское законодательство предусматривает целый ряд разрешенных инструментов, которые не используются.

Например, сказал он, импортные депозиты (закон определяет, что импортер, в отношении которого введена обязательность импортного депозита, должен держать в банке 50% таможенной стоимости ввезенного товара), антидемпинговые и специальные расследования. Президент констатировал, что “на протяжении последних лет эти механизмы не применялись к нашим торговым партнерам, при том, что имеем кратный рост объемов импорта, например, по автомобилям или мясу”.

«Я настаиваю, чтобы правительство немедленно проанализировало состояние нашей внешней торговли и приняло необходимые меры для ограничения импорта по группам товаров, ввоз которых резко увеличился», - сказал он. «Уважаемые автомобилестроители и крестьяне, если бы вы взялись за эту тему, уже давно бы действовала компенсационная ставка на чувствительные для вас товарные группы», - сказал глава государства.

Также Президент коснулся проблемы ввозной пошлины. «Я поддерживаю намерение повысить ставки пошлины по наиболее острым и чувствительным позициям. Но здесь весьма важно, чтобы наши действия были понятны для зарубежных партнеров», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что уже сегодня представители ассоциаций производителей вместе с министерствами должны ехать в офисы, миссии, представительства МВФ и ВТО и доказывать необходимость введения в Украине ограничительных мер.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО снова отметил необходимость поддержки АПК. «Россию выведет из кризиса нефть. Для Украины главная скважина - это аграрная отрасль», - сказал Президент. Он указал на то, что конъюнктура мирового рынка является чрезвычайно благоприятной для украинского аграрного производителя.

В то же время глава государства призвал использовать экономический кризис как шанс для проведения структурных реформ, которые долгое время откладывались (земельная реформа, реформа отношений собственности, бюджетная, налоговая реформы, реформа ЖКХ, медицины, образования).