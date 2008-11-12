Ющенко знает, что выведет из кризиса Россию и Украину

16:04, 12 ноября 2008
Политика
2696 0

Пришло время реформ?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предлагает использовать принцип «разрешенного протекционизма» в качестве антикризисной экономической меры.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, выступая сегодня на общенациональном антикризисном совещании, Президент отметил, что украинское законодательство предусматривает целый ряд разрешенных инструментов, которые не используются.

Например, сказал он, импортные депозиты (закон определяет, что импортер, в отношении которого введена обязательность импортного депозита, должен держать в банке 50% таможенной стоимости ввезенного товара), антидемпинговые и специальные расследования. Президент констатировал, что “на протяжении последних лет эти механизмы не применялись к нашим торговым партнерам, при том, что имеем кратный рост объемов импорта, например, по автомобилям или мясу”.

«Я настаиваю, чтобы правительство немедленно проанализировало состояние нашей внешней торговли и приняло необходимые меры для ограничения импорта по группам товаров, ввоз которых резко увеличился», - сказал он. «Уважаемые автомобилестроители и крестьяне, если бы вы взялись за эту тему, уже давно бы действовала компенсационная ставка на чувствительные для вас товарные группы», - сказал глава государства.

Также Президент коснулся проблемы ввозной пошлины. «Я поддерживаю намерение повысить ставки пошлины по наиболее острым и чувствительным позициям. Но здесь весьма важно, чтобы наши действия были понятны для зарубежных партнеров», - сказал В.ЮЩЕНКО, отметив, что уже сегодня представители ассоциаций производителей вместе с министерствами должны ехать в офисы, миссии, представительства МВФ и ВТО и доказывать необходимость введения в Украине ограничительных мер.

Кроме того, В.ЮЩЕНКО снова отметил необходимость поддержки АПК. «Россию выведет из кризиса нефть. Для Украины главная скважина - это аграрная отрасль», - сказал Президент. Он указал на то, что конъюнктура мирового рынка является чрезвычайно благоприятной для украинского аграрного производителя.

В то же время глава государства призвал использовать экономический кризис как шанс для проведения структурных реформ, которые долгое время откладывались (земельная реформа, реформа отношений собственности, бюджетная, налоговая реформы, реформа ЖКХ, медицины, образования).

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter