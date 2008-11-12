Ющенко учит украинцев жить по средствам

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет одной из причин экономического кризиса чрезмерное потребление товаров и услуг.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, открывая общенациональное антикризисное совещание, которое проходит сегодня в Киеве.

По словам Президента, анализ уроков мирового кризиса еще впереди, однако сегодня уже можно сделать два основных тревожных вывода из этого кризиса.

Президент сказал, что первым таким уроком кризиса является неограниченное увлечение виртуальными деньгами. По словам В.ЮЩЕНКО, к счастью, эта тенденция только слегка коснулась Украины. Президент подчеркнул, что вторым важным уроком кризиса является то, что «нужно жить по средствам, нужно жить по ресурсам».

По его словам, одной из основных причин кризиса является желание потреблять все больше, не думая о будущем расчете по этим ресурсам. «Общество тотальных кредитов подменило страну. Такой образ жизни обречен. Если хотим развиваться, то обязаны научиться исходить из реальных возможностей экономики, бюджета», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Вместе с тем он отметил, что главная определяющая причина кризиса для Украины заключается не во внешних рынках, а в непоследовательной, часто ошибочной внутренней политике. По его словам, мировой кризис стал лишь детонатором проблем украинской экономики.

В.ЮЩЕНКО отметил, что проблема заключается в том, что производители сосредоточились на внешних рынках и не развивали внутренний рынок, не искали внутреннего потребителя.