Медведько говорит, что не получал из СБУ данных про «измену» Тимошенко

В Генеральную прокуратуру не поступало никаких материалов относительно фактов государственной измены со стороны премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и должностных лиц Кабинета министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Верховной Раде заявил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО.

По его словам, в Генпрокуратуру поступило лишь письмо от и.о. председателя СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО с предложением создать общую группу для проверки законности отдельных решений и действий служебных лиц Кабмина.

«Когда я получил это письмо, мы посмотрели, что фактически по всем этим вопросам, которые были затронуты в письме, мы уже провели проверки», - сказал А.МЕДВЕДЬКО. По его словам, Генпрокуратура сейчас не видит оснований для создания следственно-оперативных групп для проведения проверки.

Как сообщал УНИАН, 18 августа заместитель главы Секретариата Президента Андрей КИСЛИНСКИЙ заявил, что Секретариат Президента передаст в правоохранительные органы для детального изучения материалы относительно признаков государственной измены и политической коррупции в действиях лидера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.

Он сообщил, что, по имеющейся информации, политическое руководство Российской Федерации с особым вниманием рассматривает решение относительно поддержки кандидатуры Ю.ТИМОШЕНКО на выборах Президента Украины после выполнения условий о пассивной позиции премьер-министра Украины и ее политической силы в конфликте с Грузией.

Со своей стороны, премьер-министр отвергла обвинения в предательстве национальных интересов.

21 августа пресс-группа СБУ сообщила, что ведомство получило из Секретариата Президента Украины документы, в которых изложена информация о деятельности Кабинета Министров Украины “во вред национальным интересам государства”.