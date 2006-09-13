В парламенте из-за блокирования трибуны и драки объявлен перерыв

В Верховной Раде из-за блокирования депутатами БЮТ трибуны и драки, которая началась в сессионном зале, объявлен перерыв.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, депутаты БЮТ заблокировали парламентскую трибуну и пытались помешать председательствующему на заседании первому вице-спикеру Адаму МАРТЫНЮКУ поставить в целом на голосование проект постановления об образовании Временной следственной комиссии по расследованию объективности установления новых тарифов на природный газ для населения и связанное с этим подорожание коммунальных услуг.

Перед этим депутаты приняли за основу соответствующий проект, внесенный Юлией ТИМОШЕНКО. За проголосовало 177 депутатов из 416, при необходимых 150.

Однако потом А.МАРТЫНЮК поставил на голосование поправку, которая полностью изменила концепцию документа, а именно: вместо предложенного автором документа руководителя комиссии от оппозиции Николая СИВУЛЬСКОГО большинство проголосовало за представителя от коалиции – коммунистку Аллу ОЛЕКСАНДРОВСКУЮ - 228 из 418.

Также большинство включило в это постановление пункт о проверке обоснованности списания долгов ЕЭСУ, несмотря на то, что Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, что все суды Украины, в том числе и Верховный Суд, подтвердили, что никаких злоупотреблений не было.

Также оппозиция говорила о том, что проекты постановлений о создании ВСК не могут приниматься сначала за основу, а затем в целом, потому что тем самым оппозиция лишается права контролирующих функций.

Депутат фракции БЮТ, член Комитета ВР по вопросам регламента и депутатской этики Сергей САС зачитал статью из Регламента, в которой говорится о том, что проекты, которые касаются организационных и контролирующих функций парламента, рассматриваются по другой процедуре, чем все законопроекты.

Перед этим, представляя свой проект постановления, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что в случае, если власть поставит все же своего руководителя (был зарегистрирован альтернативный проект постановления, в котором и предлагалось избрать А.АЛЕКСАНДРОВСКУЮ, но остальные пункты были идентичными – УНИАН), это, по словам Ю.ТИМОШЕНКО, будет означать, что власти есть что скрывать, и оппозиция правильно обратила внимание на злоупотребления в этой сфере.

Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что сегодня всем очевидно, что коалиция, новая власть «объявила народу Украины тарифную войну». По ее мнению, задача, которую перед собой ставила коалиция относительно объединения страны, выполнена, поскольку сегодня народ на Западе и на Востоке, в Центре и на Юге одинаково страдает от необоснованного повышения тарифов.

Она в очередной раз отметила, что нет ничего общего между повышением цены на российский газ и установлением тарифов для населения Украины, поскольку Украина производит больше газа, чем потребляет население.