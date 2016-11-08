МИД провел "воспитательную беседу" с польским консулом из-за высказываний о Бандере (документ)

Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Олег Мусий, который требовал признать Мазура персоной нон грата в Украине.

"МИД провел с ним "воспитательную беседу", Мазур признал свою неправоту и заверил, что антиукраинская риторика больше не повторится (с существенной оговоркой – не в зависимости от его убеждений)", - говорится в его сообщении.

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Мусий рассказал, что МИД отслеживает действия и заявления Мазура, чтобы определить, целесообразно ли его утверждать генконсулом Польши в Луцке.

"Обидно, что МИД не хватило духу по-настоящему поставить на место дипломата, который явно зарвался. Опасаясь "эскалации в отношениях и аналогичного ответа", МИД, к сожалению, продемонстрировал бесхребетность и ограничился тактикой уговоров", - убежден нардеп.

Как сообщали СМИ, на комиссии польского Сейма Мазур заявил: "К сожалению, так сложилось, может даже немного недипломатично, что когда президент Ющенко перед окончанием своей карьеры признал Бандеру героем, как и УПА, на вопрос журналиста, что я об этом думаю, ответил сразу: как может быть бандит героем? Таким образом, эти вещи должны быть названы своими именами, не должны прятать головы в песок".