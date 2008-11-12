Литвин не ходит на консультации по новой кандидатуре спикера

Фракция Блока Литвина не принимает участия в консультациях, касающихся новой кандидатуры на должность Председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в интервью журналистам сообщил лидер фракции Владимир ЛИТВИН.

«Мы участия в консультациях не принимаем. С нами такие переговоры не проводят», - сказал В.ЛИТВИН.

Отвечая на вопрос, будет ли Блок Литвина голосовать за отставку правительства, если встанет этот вопрос, В.ЛИТВИН сказал: «В любом случае. И мы этот вопрос затрагивать не будем».

При этом В.ЛИТВИН отметил, что сегодняшняя отставка Председателя ВР Арсения ЯЦЕНЮКА является вполне логичной.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 ноября, ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности спикера парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от «Нашей Украины – Народной самообороны», 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось при помощи системы «Рада», а не тайным голосованием при помощи бюллетеней, как это предусмотрено Регламентом.