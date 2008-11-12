В Верховной Раде - драка

Депутаты от фракции БЮТ пытаются заблокировать систему “Рада”.

Как передает корреспондент УНИАН, теперь несколько депутатов проникли на этаж, где находится система «Рада» и устроили драку с представителями Партии регионов, которые также зашли в это помещение.

Во время стычки было разбито стекло ограждения, за которым расположена компьютерная техника.

В то же время депутаты заблокировали трибуну парламента.

Председатель на пленарном заседании первый заместитель председателя ВР Александр ЛАВРИНОВИЧ обратился к генеральному прокурору с просьбой отреагировать на такие хулиганские действия. «Депутатский мандат не освобождает от ответственности», - сказал А.ЛАВРИНОВИЧ.

Он также сообщил, что система «Рада» выведена из строя.