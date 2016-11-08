У Путина заочно пришили обвинения двум командирам ВСУ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СКР.

Так, следствие России обвинило в обстреле мирных жителей командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины подполковника Василия Зубанича.

Кроме того, по данным следствия, к обстрелам причастен командир первого батальона 14-й отдельной механизированной бригады ВСУ подполковник Михаил Прокопив.

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Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.