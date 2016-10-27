ГПУ призвала суд в Гааге дать оценку военным преступлениям России в Украине

Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на своей странице в Facebook.

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«Делегации офиса прокурора МУС была предоставлена информация о российских политических и военных руководителях, действия которых должны получить оценку в отношении совершения на территории нашего государства преступлений против человечности и военных преступлений», – отметил он.

Ранее заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин сообщил, что ГПУ и офис прокурора Международного уголовного суда провели сегодня 3-часовые переговоры, во время которых было найдено взаимопонимание относительно дальнейшего алгоритма действий для привлечения к ответственности экс-президента Украины Виктора Януковича и его соратников и руководства РФ и подконтрольных им террористов на востоке Украины.

Как сообщал УНИАН, Россия в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. РФ поставляет террористам «ДНР» и «ЛНР» вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций.