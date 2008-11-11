Медведчук не пришел на заседание ВСЮ

Виктор МЕДВЕДЧУК не принимает участия в заседании Высшего совета юстиции, которое проходит в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня проводится плановое заседании Высшего совета юстиции, в повестке дня которого - рассмотрение материалов о внесении представлений Президенту Украины о назначении кандидатов на должности судей Украины разных уровней и юрисдикций, а также обсуждение предложений членов ВСЮ о внесении представлений главе государства об увольнении некоторых судей за нарушение присяги.

Теперь в заседании принимают участие 14 членов Высшего совета юстиции, что составляет кворум.

Однако среди участников сегодняшнего заседания ВСЮ нет В.МЕДВЕДЧУКА, хотя для него в зале заседаний предусмотрено рабочее место и на его имя там подготовлена папка с рассматриваемыми документами.

В настоящее время причины отсутствия В.МЕДВЕДЧУКА неизвестны.

Как отметила председатель Высшего совета юстиции Лидия ИЗОВИТОВА, «никаких политических заявлений во время этого заседания никто не будет делать».

Как сообщал УНИАН, 31 мая 2007 года Высший совет юстиции обновил членство В.МЕДВЕДЧУКА в этом органе. В частности, рассмотрев соответствующее заявление В.МЕДВЕДЧУКА, ВСЮ частично отменил свое решение от 27 мая 2004 года № 180, которым были прекращены его полномочия как члена Высшего совета юстиции, поскольку после назначения его в состав Совета на второй подряд шестилетний срок он не принес присягу члена ВСЮ.

В июне 2007 года Лычаковский райсуд Львова остановил действие решения ВСЮ от 31 мая этого года в части восстановления полномочий В.МЕДВЕДЧУКА как члена ВСЮ. Соответствующее решение было принято на обеспечение административного иска жителя Львова - юриста Андрея БОЙКО.

В декабре 2005 года Всеукраинским съездом представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений А.БОЙКО был на законных основаниях назначен членом ВСЮ вместо В.МЕДВЕДЧУКА, однако получить полномочия члена ВСЮ А.БОЙКО не удалось.

Решение ВСЮ о восстановлении В.МЕДВЕДЧУКА истец считал противоправным, незаконным, поскольку В.МЕДВЕДЧУК утратил членство в ВСЮ еще в мае 2004 года в связи с окончанием шестилетнего срока, на который он был назначен, а после очередного переназначения В.МЕДВЕДЧУК не приносил присягу члена ВСЮ.

4 ноября 2008 года Верховный суд отменил все судебные решения об остановке полномочий В.МЕДВЕДЧУКА как члена Высшего совета юстиции.

6 ноября ВСЮ заявил об отсутствии каких-либо препятствий для реализации В.МЕДВЕДЧУКОМ полномочий члена этого органа.