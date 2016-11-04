В ВР поступило представление о привлечении Новинского к уголовной ответственности – Парубий
В Верховную Раду поступило представление Генеральной прокуратуры Украины о предоставлении согласия на привлечение народного депутата от “Оппозиционного блока” Вадима Новинского к уголовной ответственности.
Об этом сообщил председатель ВР Андрей Парубий на своей странице в Facebook.
“Только что получил представление от Генеральной прокуратуры на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Вадима Новинского. Как всегда, безотлагательно направил на рассмотрение Регламентного комитета ВР”, - написал Парубий
Он также разместил скан-копию представления, подписанного генеральным прокурором Юрием Луценко.
В документе, частности, отмечается: “...направляю для рассмотрения представления о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Новинского Вадима Владиславовича”.
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Как сообщал УНИАН, 3 ноября Луценко заявил, что подготовлено представление в ВР о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата Новинского.
В представлении отмечается, что ГПУ подозревает Новинского в превышении власти и служебных полномочий при незаконном лишении свободы личного помощника бывшего предстоятеля УПЦ (МП) Владимира, а именно - архиепископа Переяслав-Хмельницкого и Вишневского Александра Драбинко.