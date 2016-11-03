"Где ты, голубь сизый, взял эти деньги": Порошенко требует, чтобы декларанты объяснили происхождение своего состояния

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на XVI Международном экономическом форуме «Львовщина – фабрика Европы» сегодня во Львове.

«Я рассчитываю на эффективность антикоррупционных шагов, включая электронное декларирование, которое кое-кто пытается критиковать, не понимая цели», - сказал Порошенко.

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«Многие из тех, кто сейчас декларировал, приписали себе кэш дома, думая, что это «нулевая декларация», которая потом позволит им избежать проверки. Но ключевая позиция – это подвести черту того, что вы делали 25 лет и далее объяснить, где ты, голубь сизый, взял эти деньги», - добавил президент.

Порошенко отметил, что «бороться надо не с богатыми, как некоторые думают, а с преступниками, которые берут квартиры, машины, дачи, виллы, находясь только на государственной службе».

«Сделан очень важный, большой шаг, этот шаг начался с президента, он должен был задекларировать всё – от подушек на диване, до чашек на кухне. Такого никогда не делал ни один президент», - заявил он.

По убеждению главы государства, «электронные декларации – это был первый и чрезвычайно важный шаг в борьбе с коррупцией».

Как сообщал УНИАН, 30 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. В Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, народные депутаты подали 413 электронных деклараций, чиновники – 79. Система электронного декларирования начала работать с 1 сентября 2016 года.