Среднестатистический народный депутат имеет 17 миллионов наличными, еще почти 6 держит в банке

Об этом говорится в инфографике, опубликованной в последнем номере журнала "Новое время".

Депутаты Верховной рады задекларировали 12,6 млрд грн денежных средств, из которых 7,4 млрд грн — наличными. Причем парламентарии хранят в долларах более двух третей этих денег. Министры держат в кэше около 180 млн грн.

В итоге в карманах депутатов залежалось 2% государственного бюджета на 2016 год, или 23% от того, что получило Министерство обороны для защиты страны от внешней агрессии, отмечает издание.

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Напомним, в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, народные депутаты подали 413 электронных деклараций, чиновники – 79.

"На первом этапе декларирования по состоянию на 24 часов 30 октября 2016 года зарегистрировано в системе пользователей более 115 тысяч. В реестр деклараций за 2015 год подано более 103 тысяч (деклараций), - сообщил заместитель председателя Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции Руслан Радецкий. В частности, по его словам, речь, в том числе, идет о исправленные декларации в количестве 11 тыс. 700, народные депутаты подали 413 деклараций, государственные служащие категорий "А" и "Б" подали 92 тыс. 709 деклараций, представители органов местного самоуправления - 30 тыс. 422, судьи - 734, прокуроры - 877, следователи – 852. Представители Кабинета министров Украины подали 79 деклараций.

Подробнее о денежных активах депутатов читайте в свежем номере журнала "Новое время".