Ющенко хочет видеть Януковича раз в неделю

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО и премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ отныне планируют встречаться еженедельно.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента по результатам сегодняшней встречи В.ЮЩЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА.

В частности, отметив, что во время сегодняшней встречи собеседники обсудили текущую ситуацию в государстве, некоторые вопросы внешней политики, а также тему вступления Украины в ВТО и вопросы о проведении согласованной кадровой политики, в пресс-службе отметили: "Планируется, что отныне Президент и премьер-министр будут проводить подобные встречи еженедельно”.