Лавров настаивает: в Керченском проливе нет границы

Глава МИД России Сергей ЛАВРОВ отвергает утверждения о претензиях России на украинскую территорию в Керченском проливе и Азовском море.

Как сообщает «Эхо Москвы», так он прокомментировал высказывания представителя МИД Украины о попытках Москвы передвинуть границы в Керченском проливе и Азовском море.

«Сокрушаться по поводу того, что кто-то границу передвигает - это означает, что границы уже были», - пояснил С.ЛАВРОВ.

По словам министра ее не было, и уже сейчас после развала Советского Союза предстоит решать этот вопрос.

Как известно, директор Первого территориального департамента МИД Украины Леонид ОСАВОЛЮК заявил о том, что РФ пытается «подвинуть» границу, которая существует в Керченском проливе.

Вчера МИД РФ выступил с заявлением, в котором отверг обвинения Киева в попытках изменить границу в Керченском проливе.

«В Договоре между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива 2003 года содержится положение, что Азовское море разграничивается линией государственной границы в соответствии с соглашением между сторонами. При этом урегулирование вопросов, относящихся к акватории Керченского пролива, осуществляется по соглашению между сторонами », - говорится в сообщении.