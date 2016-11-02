ВР ратифицировала соглашение с Великобританией о сотрудничестве в сфере обороны

Как передает корреспондент УНИАН, за такое решение проголосовали 236 из 347 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

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Заместитель министра обороны Украины Александр Дублян на заседании парламента отметил, что Меморандум подписан 17 марта 2016 года в Киеве по инициативе британской стороны. Меморандумом предусмотрено, что товары, которые перемещаются между территориями его участников, освобождаются от таможенных пошлин и НДС, пояснил представитель Минобороны.

Кроме того, по его словам, этим документом предусмотрено сотрудничество в таких направлениях, как укрепление доверия и международной безопасности, подготовка личного состава, развитие военно-технического сотрудничества, участие в совместных учениях, закупка военной техники, вооружения, запчастей и ресурсов, а также подготовка специалистов в области военной разведки.